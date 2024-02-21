توقعات برحيل "تاليسكا" عن النصر نهاية الموسم الجاري.. و"بشكتاش" وجهتُه القادمة

وسَبَق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية أيضًا اهتمامها الكبير بالتعاقد مع أندرسون تاليسكا؛ أبرزها: إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس.