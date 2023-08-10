الهلال يجهز "العويس" لموقعة النصر.. في نهائي بطولة الملك سلمان للأندية

واستأنف الأزرق تحضيراته، الخميس، بعد الفوز على الشباب «3-1» في نصف نهائي البطولة العربية، حيث ضرب موعداً مع منافسه التقليدي النصر في المباراة النهائية، السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية.