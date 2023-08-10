الهلال يجهز "العويس" لموقعة النصر.. في نهائي بطولة الملك سلمان للأندية

شهدت التدريبات الجماعية لفريق الهلال الأول لكرة القدم مشاركة حارس مرمى الفريق محمد العويس، مساء اليوم الخميس، بعد ساعات من انضمامه إلى بعثة الفريق في الطائف.
وشارك العويس في التدريبات بعد تعافيه من إصابة تعرض لها قبل مغادرة الفريق إلى أبها لخوض مرحلة مجموعات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
واستأنف الأزرق تحضيراته، الخميس، بعد الفوز على الشباب «3-1» في نصف نهائي البطولة العربية، حيث ضرب موعداً مع منافسه التقليدي النصر في المباراة النهائية، السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية.
وقسم البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين بصفة أساسية أمام الشباب، وأجروا تمارين استرجاعية في مقر إقامة البعثة، فيما أدت المجموعة الثانية تمارين بدنية وفنية متنوعة، واختتمها بمناورة على جزء من الملعب.