مدرب النصر: مستعدون لمواجهة "بيرسبوليس" وأيضاً أفكر في مواجهة الهلال

شدد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب ‎النصر، على أن فريقه عمل كثيرًا للتجهيز لمباراته غدًا أمام بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا.