رياضة

مدرب النصر: مستعدون لمواجهة "بيرسبوليس" وأيضاً أفكر في مواجهة الهلال

مدرب النصر: مستعدون لمواجهة "بيرسبوليس" وأيضاً أفكر في مواجهة الهلال

شدد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب ‎النصر، على أن فريقه عمل كثيرًا للتجهيز لمباراته غدًا أمام بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "لقد لعبنا مباراة قبل يومين، واللاعبون لا يزالون في وضعية الاستشفاء ولكن لدينا الوقت للتجهيز للمباراة، فنحن نرغب في التأهل غدًا" .

وتابع كاسترو حديثه: "نحن نعرف جيداً الفريق الخصم، فهو فريق قوي جدًا في الملعب ويتصدر الدوري الإيراني، ولكن نحن مستعدون لمباراة الغد".

وأضاف المدرب قائلاً: "الآن لا يشغلني غير مباراة الغد، كذلك أفكر في مباراة الفريق أمام الهلال، مسؤوليتنا كمدربين أن نفكر في جميع المباريات حتى نهاية الموسم".

نادي النصر
البرتغالي لويس كاسترو

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org