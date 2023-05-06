على حساب "الهلال".. "أوراوا" الياباني يتوّج بلقب كأس دوري أبطال آسيا

توّج فريق أوراوا الياباني الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2022، على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 1 /0، وذلك في لقاء الإياب، الذي جمع الفريقين، ظهر اليوم السبت، على أرض ملعب سايتاما 2022، في العاصمة اليابانية "طوكيو"، بقيادة الحكم الصيني "مانينج".
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم استحواذ الأزرق الذي بلغ 70% مقابل 30% لأصحاب الأرض والجمهور.
وكانت محاولات لاعبَي الهلال: "ديلغادو"، و"كنو"، هي الأبرز عند الدقيقتين 20، 30.
في المقابل كانت تسديدة الياباني "كوروكي" هي الخطرة عند الدقيقة 35، يقابلها تسديدة لاعب الهلال "كاريلو" عند الدقيقة 41.
تقدم أوراوا بهدف أول عن طريق لاعب الهلال "كاريلو" بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 48.
رمى مدرب الهلال "دياز" بورقتي صالح الشهري وناصر الدوسري، بدلًا عن عبد الله عطيف وعبد الله الحمدان، عند الدقيقة 68.
وأضاع "إيغالو" فرصة هدف التعديل للهلال عند الدقيقة 90.