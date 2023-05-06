على حساب "الهلال".. "أوراوا" الياباني يتوّج بلقب كأس دوري أبطال آسيا

توّج فريق أوراوا الياباني الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2022، على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 1 /0، وذلك في لقاء الإياب، الذي جمع الفريقين، ظهر اليوم السبت، على أرض ملعب سايتاما 2022، في العاصمة اليابانية "طوكيو"، بقيادة الحكم الصيني "مانينج".