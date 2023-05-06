رياضة

على حساب "الهلال".. "أوراوا" الياباني يتوّج بلقب كأس دوري أبطال آسيا

بهدف لاعب الأزرق "كاريلو" في مرمى فريقه
على حساب "الهلال".. "أوراوا" الياباني يتوّج بلقب كأس دوري أبطال آسيا
أحمد سرور
أحمد سرور

توّج فريق أوراوا الياباني الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2022، على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 1 /0، وذلك في لقاء الإياب، الذي جمع الفريقين، ظهر اليوم السبت، على أرض ملعب سايتاما 2022، في العاصمة اليابانية "طوكيو"، بقيادة الحكم الصيني "مانينج".

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم استحواذ الأزرق الذي بلغ 70% مقابل 30% لأصحاب الأرض والجمهور.

وكانت محاولات لاعبَي الهلال: "ديلغادو"، و"كنو"، هي الأبرز عند الدقيقتين 20، 30.

في المقابل كانت تسديدة الياباني "كوروكي" هي الخطرة عند الدقيقة 35، يقابلها تسديدة لاعب الهلال "كاريلو" عند الدقيقة 41.

الشوط الثاني

تقدم أوراوا بهدف أول عن طريق لاعب الهلال "كاريلو" بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 48.

رمى مدرب الهلال "دياز" بورقتي صالح الشهري وناصر الدوسري، بدلًا عن عبد الله عطيف وعبد الله الحمدان، عند الدقيقة 68.

وأضاع "إيغالو" فرصة هدف التعديل للهلال عند الدقيقة 90.

الهلال
دوري أبطال آسيا
أوراوا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org