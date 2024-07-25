7 ثقافات آسيوية تقدم عروضًا ترفيهية في "موسم جدة 2024"

تُقدم ضمن "موسم جدة 2024" عروض ثقافية تمثل سبع ثقافات آسيوية، وذلك في يوم الجمعة من نهاية كل أسبوع خلال الفترة من 26 يوليو إلى 16 أغسطس بنادي الفروسية بجدة, تشمل حفلات فنية واستعراضية، إضافة إلى رحلة معرفية حول الثقافات العريقة، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الثقافي بين الشعوب والتعريف بحضاراتها وفنونها المتنوعة، بمشاركة عدد من الثقافات الآسيوية كالهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، والفلبين، وإندونيسيا، ونيبال.
وتأتي إقامة الفعاليّات الثقافية التي سيحتضنها نادي الفروسية من نهاية كل أسبوع في إطار حرص إدارة (موسم جدة) على تنوع فعاليّات وبرامج الموسم وتلبيتها لمختلف الرغبات، إضافة إلى تعزيز الترابط الثقافي بين الشعوب والتعريف بحضاراتها وثقافاتها وفنونها المتنوعة، حيث تم تخصيص فعاليّات كل أسبوع لثقافة آسيوية، كما تُقام عروض حيّة، وفلكلور ثقافي منوع، وفعاليّات ترفيهية للأطفال، كما تضم المنطقة ما يزيد على 20 متجرًا مزودًا بالكهرباء والتهوية، وتضم نحو 15 عربة للوجبات الخفيفة والمشروبات.
ويستقبل (موسم جدة) بمناطقه المتعددة يوميًا زواره بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة.