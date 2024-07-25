7 ثقافات آسيوية تقدم عروضًا ترفيهية في "موسم جدة 2024"

تُقدم ضمن "موسم جدة 2024" عروض ثقافية تمثل سبع ثقافات آسيوية، وذلك في يوم الجمعة من نهاية كل أسبوع خلال الفترة من 26 يوليو إلى 16 أغسطس بنادي الفروسية بجدة, تشمل حفلات فنية واستعراضية، إضافة إلى رحلة معرفية حول الثقافات العريقة، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الثقافي بين الشعوب والتعريف بحضاراتها وفنونها المتنوعة، بمشاركة عدد من الثقافات الآسيوية كالهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، والفلبين، وإندونيسيا، ونيبال.