لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على رادار الدوري السعودي للمحترفين

وأفادت صحيفة chroniclelive" " أنه سيتم حسم مستقبل كيران بالفترة المقبلة من قبل ناديه، بينما تتطلع أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي.