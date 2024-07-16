لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على رادار الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استهداف أندية الدوري السعودي للمحترفين ضم كيران تريبير، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وأفادت صحيفة chroniclelive" " أنه سيتم حسم مستقبل كيران بالفترة المقبلة من قبل ناديه، بينما تتطلع أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي.
وأكدت الصحيفة أنه لا يزال تريبيير يجذب اهتمام مسؤولي الدوري السعودي، حيث إنه كانت هناك اتصالات مع الوسيط طوال الفترة الماضية.
ويتبقى أمام تريبيير عام واحد على عقده مع نيوكاسل، وحتى الآن لم يُعرض عليه عرض جديد لتمديد عقده.
وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الإنجليزي باتت منفتحة على فكرة بيع عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يعد واحداً من أفضل لاعبي نيوكاسل .