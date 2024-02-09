دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. الهلال رابع سباعي القوى.. وميداليتان برونزية لكاراتيه الاتحاد

وتختتم قوى الخليج مشاركتها بالدورة، غدًا السبت، عندما تتواجد سارة الهلال في تصفيات سباق "400م" حواجز عند الساعة "8:45" صباحًا إلى جانب زميلتها نور الجندال، التي تتواجد كذلك في نهائي سباق "5000م" عند الثالثة عصرًا.