دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. الهلال رابع سباعي القوى.. وميداليتان برونزية لكاراتيه الاتحاد
ظفر فريق الاتحاد السعودي للكاراتيه بميداليتين برونزية في منافسات اليوم الأول من مسابقة الكاراتيه، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي جرت اليوم الجمعة، في إمارة الشارقة.
وجاءت البرونزية الاتحادية الأولى في مسابقة الكاتا الجماعي، بواسطة اللاعبات: لجين الفقيه، نجيلة إمام، ووداد رفيع؛ عقب نيلهنّ المركز الثالث خلف سيدات نادي شباب الأهلي ونادي الفتاة الكويتي على التوالي.
وحقّقت اللاعبةُ حنين الجفري المركزَ الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 50 كجم، عقب خسارتها أمام الكويتية سالمة السلطان بنتيجة "1 - 9".
ويختتم الرباعيُّ "امتنان الشيخي، وحنين الجفري، وعبير الشهري، ورؤيا النفيعي"، المشاركةَ الاتحادية بمواجهة نادي الفتاة الكويتي، ضمن منافسات الأدوار النهائية للقتال الجماعي، عند العاشرة من صباح يوم غد السبت بتوقيت المملكة.
حفل عشاء للبعثة السعودية
أقامت البعثةُ السعودية المشاركة في الألعاب العربية، حفلَ عشاء مساء اليوم الجمعة في فندق الشيراتون بالشارقة، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة "أضواء بنت عبدالرحمن العريفي".
وهنأت العريفي، سيدات فريق الاتحاد، بحصولهن على ميداليتين برونزيتين في منافسات الكاراتيه، صباح اليوم، متمنية التوفيق والسداد، لجميع الفرق السعودية في منافساتهم المقبلة بالدورة.
حضر حفلَ العشاء، الأمينُ العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عبدالعزيز العنزي، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية الرياضية.
سلة العاصمة تخسر من الفتاة الكويتي
خسر فريق العاصمة السعودي لكرة السلة، أمام فريق الفتاة الكويتي بنتيجة "68 - 72"، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مسابقة كرة السلة بالدورة العربية، بحضور رئيس البعثة أضواء العريفي.
ويستكمل فريقُ العاصمة مشاركتَه بالدورة، بلقاء نظيره فريق الأهلي البحريني، عند الثانية من ظهر غد السبت بتوقيت المملكة، ضمن مواجهات الجولة السادسة والختامية للدور الأول.
ويحتلُّ فريقُ العاصمة المركزَ الخامس في سلم الترتيب العام برصيد 6 نقاط، من فوزين وثلاث خسائر؛ حيث يطمح للتغلب على نظيره البحريني، مع خسارة الفتاة الكويتي صباح غد أمام الشمال العراقي؛ لضمان خطف مركز مؤهل للمربع الذهبي.
الهلال والحميد رابع وخامس السباعي
نالت لاعبةُ فريق الخليج سارة الهلال، المركزَ الرابع، في ختام مسابقة السباعي اليوم الجمعة، بالدورة العربية للسيدات، بحضور رئيس البعثة السعودية أضواء العريفي.
وجاء تحقيق الهلال للمركز الرابع بنيلها "3056" نقطة، فيما حلت زميلتها هيفاء الحميد بالمركز الخامس بـ"2695" نقطة.
وحلّت العداءة فاطمة آل عمير بالمركز السادس في نهائي سباق "800م" بزمن "2.49.75" دقيقة، وجاءت زميلتها نور الجندال بالمركز السابع، بزمن "2.55.66" دقيقة.
وفي نهائي مسابقة الوثب العالي، حقّقت الواثبة سجى الرامس، المركز السادس في جدول الترتيب العام، بعد أن قفزت لمسافة "1.40م".
ختام قوى الخليج
وتختتم قوى الخليج مشاركتها بالدورة، غدًا السبت، عندما تتواجد سارة الهلال في تصفيات سباق "400م" حواجز عند الساعة "8:45" صباحًا إلى جانب زميلتها نور الجندال، التي تتواجد كذلك في نهائي سباق "5000م" عند الثالثة عصرًا.
ويقام عند الساعة "4:15" عصرًا، نهائي سباق "1500م"، بمشاركة العداءتين "سمية السميري، وفاطمة آل عمير"، على أن يختتم فريق التتابع "4×400م" مشاركة قوى الخليج عندما يتواجد في نهائي السباق عند الرابعة والنصف عصرًا.