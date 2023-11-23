بدء مبيعات باقات الضيافة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023

وتتجه أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية التي تستضيف النسخة العشرين من البطولة، حيث تحتضن مدينة جدة 7 مباريات قوية بين الأندية السبعة المتأهلة وهي الاتحاد السعودي "المستضيف" وبطل الدوري السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي "بطل أوروبا" وأوراوا الياباني "بطل آسيا"، والأهلي المصري "بطل إفريقيا"، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف "أمريكا الشمالية" فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس "أمريكا الجنوبية".