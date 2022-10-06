الاتحاد يجدّد عقد "العبود".. لمدة ثلاثة مواسم

جدّد نادي الاتحاد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن العبود لمدة ثلاثة مواسم.
وقام رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، واللاعب، بتوقيع العقد الجديد، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، مساء اليوم بمقر النادي.
وكان عبدالرحمن العبود الذي يبلغ من العمر "27 عامًا" يرتبط بعقدٍ سارٍ مع نادي الاتحاد يمتدّ حتى 30 يونيو من العام المقبل 2023.
انضمّ عبدالرحمن العبود لصفوف الاتحاد في صيف عام 2019 قادمًا من الاتفاق، ونجح اللاعب في تقديم مستويات جيدة وحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الكروي الأول.