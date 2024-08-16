"جيسوس": غدًا في نهائي السوبر نأمل أن تظهر المباراة بشكل يليق بالكرة السعودية

قال جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال: نظهر غدًا في نهاني "الدرعية" للسوبر السعودي أمام منافس واجهناه سابقًا، ونأمل أن تظهر المباراة بشكل يليق بالكرة السعودية، حيث لدينا المسؤولية الكاملة كطرفين في النهائي لنعكس تطور الكرة السعودية.
وجاء حديث المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي 2024، أمام النصر.
وأضاف: "محظوظون بالحب الذي نتلقاه من جماهير الهلال، وهم اللاعب رقم 12 بالنسبة إلينا، ونتمنى غدًا أن نهديهم البطولة".
وتابع: "نجد فى معظم المباريات ضغوطات؛ والفرق المعتادة على ذلك لديها استقرار ذهني، وفي النهائيات ترى سيناريوهات كثيرة".
وأشار "جيسوس": وصل "مالكوم" إلى هنا من أجل أن يتدرب مع الفريق؛ لنرى مدى جاهزيته، وهو في طور الاستشفاء، ويمتلك "مالكوم" معرفة تكتيكية تساعد أي مدرب بالاعتماد عليه في أي نهج يتخذه".
وأوضح: وجود "ميتروفيتش" في الهلال مهم جدًا؛ ونحن سعداء بذلك؛ لأنه لاعب محترف داخل الملعب وخارجه.