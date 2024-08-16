"جيسوس": غدًا في نهائي السوبر نأمل أن تظهر المباراة بشكل يليق بالكرة السعودية

وأشار "جيسوس": وصل "مالكوم" إلى هنا من أجل أن يتدرب مع الفريق؛ لنرى مدى جاهزيته، وهو في طور الاستشفاء، ويمتلك "مالكوم" معرفة تكتيكية تساعد أي مدرب بالاعتماد عليه في أي نهج يتخذه".