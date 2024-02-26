في ختام جولة يوم التأسيس: الهلال يغرد خارج السرب بثنائية الاتفاق

عزز الهلال صدارته محافظاً على فارق النقاط الـ7 التي تفصله عن أقرب ملاحقيه النصر بفوزه خارج قواعده على مضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة 21 المسماة (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وضع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش الهلال في المقدمة قبل الذهاب إلى الاستراحة بـ6دقائق بعد أن حول عرضية البرتغالي روبين نيفيز برأسه داخل الشباك (39).
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول ضاعف النجم سالم الدوسري تقدم فريقه بإحرازه الهدف الثاني من مجهود فردي مميز بعد أن توغل من الناحية اليسرى وواجه المرمى ليسدد كرة ذكية استقرت في شباك الحارس البرازيلي باولو فيكتور في الدقيقة (45+5) وعلى وقع هذا الهدف انتهى الشوط.
وتواصلت أفضلية الهلال في الشوط الثاني بعد أن كثف من محاولاته الهجومية بغية زيادة غلته من الأهداف والتي كان أخطرها حينما أطلق سافيتش قذيفة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء كان لها القائم بالمرصاد (63).
في المقابل واصل الاتفاق البحث عن تعديل النتيجة دون أن ينجح في تشكيل خطورة على مرمى ياسين بونو لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة التي أعلنت وصول الهلال لفوزه الرابع عشر على التوالي في المسابقة للمرة الأولى في تاريخ الدوري.
بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 28 نقطة في المركز الثامن.