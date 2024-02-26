في ختام جولة يوم التأسيس: الهلال يغرد خارج السرب بثنائية الاتفاق

في المقابل واصل الاتفاق البحث عن تعديل النتيجة دون أن ينجح في تشكيل خطورة على مرمى ياسين بونو لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة التي أعلنت وصول الهلال لفوزه الرابع عشر على التوالي في المسابقة للمرة الأولى في تاريخ الدوري.