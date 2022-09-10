مدرب النصر "غارسيا": أعلم أن فريقي لديه مشكلة دفاعية وأعمل على حلها

أشاد الفرنسي رودي غارسيا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بلاعبه سامي النجعي؛ بسبب المستوى المميز الذي ظهر به في مباراة ضمك.
وتابع غارسيا عن المباراة: "المباراة كانت متقلبة. بدأنا بشكل جيد ومثالي، ثم واجهتنا صعوبات؛ ولذلك غيرنا طريقة اللعب لـ3/ 4/ 3".
وأضاف المدرب الفرنسي قائلاً: "أنا سعيد بما قدمه عبدالرحمن غريب في هذه المباراة، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه للفريق".
وتحدث المدرب الفرنسي عن الدوري السعودي قائلاً: "الدوري السعودي يتميز بمستوى عالٍ جدًّا. جميع الفرق لديها 7 أجانب في الملعب؛ وهذا يجعل شكل الأداء أفضل، كما أن هناك لاعبين سعوديين ذوي مهارات عالية؛ بدليل تأهل السعودية للمونديال، وأنا مشجع لهم في كأس العالم".
وبسؤاله عن مستوى لويس غوستافو قال: "أتى إلينا متأخرًا، وكانت لديه إصابة بالظهر، ولكن نحن نثق به، وعندما يكون جاهزًا سيظهر بشكل أفضل".
واختتم غارسيا حديثه: "اليوم سجلنا هدفين؛ وهذا يعني أننا نتطور هجوميًّا. أعلم جيدًا أن فريقي لديه مشاكل دفاعية، وأعمل على حلها بالكامل".