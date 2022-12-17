"فيفا" يكشف عن تفاصيل حفل ختام كأس العالم قطر 2022.. تعرَّف عليها

وقال الفيفا في بيان نشره اليوم: "بعد 63 مباراة، وشهر من الإثارة الكروية داخل المستطيل الأخضر، يلتقي منتخبا الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد 18 ديسمبر سعيًا لنيل الجائزة الكروية الأهم في ختام كأس العالم FIFA قطر 2022. ورغم أن المباراة تنطلق في تمام السادسة بالتوقيت المحلي إلا أن على الجماهير الحضور في مقاعدهم بحلول الساعة الـ16:30؛ كي لا تفوتهم مشاهدة الحفل الختامي الذي ستخلده للأبد ذاكرة 80 ألف متفرج موجودين في ملعب لوسيل".