"فيفا" يكشف عن تفاصيل حفل ختام كأس العالم قطر 2022.. تعرَّف عليها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر، المقرر إقامته غدًا الأحد قبيل انطلاق المباراة النهائية.
وقال الفيفا في بيان نشره اليوم: "بعد 63 مباراة، وشهر من الإثارة الكروية داخل المستطيل الأخضر، يلتقي منتخبا الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد 18 ديسمبر سعيًا لنيل الجائزة الكروية الأهم في ختام كأس العالم FIFA قطر 2022. ورغم أن المباراة تنطلق في تمام السادسة بالتوقيت المحلي إلا أن على الجماهير الحضور في مقاعدهم بحلول الساعة الـ16:30؛ كي لا تفوتهم مشاهدة الحفل الختامي الذي ستخلده للأبد ذاكرة 80 ألف متفرج موجودين في ملعب لوسيل".
وتابع: "يمتد حفل الختام لمدة 15 دقيقة، ويُبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يومًا من المنافسات، في فعالية تحتفي بالشِّعر والموسيقى".
وأضاف بيان الفيفا بأن الختام "سيكون أمسية من العمر، تُقدَّم فيها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، التي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين؛ إذ سيؤدي دافيدو وعائشة أغنية (هيا هيا)، بينما يقدم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية (أرحبوا)، إضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية (لايت ذا سكاي) (Light the Sky) المكون من نورة فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال".
وأوضح البيان أن بوابات ملعب لوسيل ستفتح في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بينما يدعو الفيفا الجماهير للوجود في مقاعدهم عند الساعة الرابعة والنصف.