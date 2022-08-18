بعثة ناشئي الأخضر تصل البحرين.. استعدادًا للمشاركة الآسيوية

وتضم القائمة المشاركة في البطولة 18 لاعبًا، وهم: حسين الصفواني، علي المقبقب، محمد الدرورة، سجاد الفردان، محمد القايد، عبدالله المرهون، دانيال شويخات، قاسم آل تركي، حسين آل مويس، علي القريش، ميثم أبو سرير، مهدي العباس، أحمد الطويلب، عطية الحربي، حسن التريكي، أحمد آل سعيد، حسين فريج، جواد العباس.