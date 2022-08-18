بعثة ناشئي الأخضر تصل البحرين.. استعدادًا للمشاركة الآسيوية

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية "المنامة" لمواصلة المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للبطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين "المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م"، والتي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل.
ويرأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد علي العليوات، ويرافقه رئيس لجنة المنتخبات والتدريب بالاتحاد فاخر غاشي، ويتولى الإسباني خوليان جوميز مهمة المدير الفني للمنتخب.
وتضم القائمة المشاركة في البطولة 18 لاعبًا، وهم: حسين الصفواني، علي المقبقب، محمد الدرورة، سجاد الفردان، محمد القايد، عبدالله المرهون، دانيال شويخات، قاسم آل تركي، حسين آل مويس، علي القريش، ميثم أبو سرير، مهدي العباس، أحمد الطويلب، عطية الحربي، حسن التريكي، أحمد آل سعيد، حسين فريج، جواد العباس.
ويلعب الأخضر السعودي ضمن المجموعة الثانية بجوار منتخبات: اليابان، قطر، الإمارات، العراق، الكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: البحرين، إيران، الهند، كوريا، أوزبكستان.