رئيس الاتحاد الآسيوي "آل خليفة": نجاح سعودي مُبهر في تنظيم كأس العالم للأندية

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح إعلامي، إلى أن النجاح السعودي المبهر في استضافة كأس العالم للأندية يُعتبر نجاحًا للقارة الآسيوية بأسرها، كما أنه يترجم ما تحظى به الحركة الرياضية السعودية من رعاية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تحتله الرياضة من أولوية في رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.