الفتح يتعاقد مع الحارس مصطفى ملائكة لموسمين

أعلنت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق، يوم الاثنين، تعاقدها رسميًا مع الحارس مصطفى ملائكة، لمدة موسمين، قادمًا من النادي الفيصلي، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد (2022 / 2023).
وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق تعاقدها مع الحارس مصطفى ملائكة قادمًا من النادي الفيصلي لينضم لصفوف الفريق الفتحاوي الأول لكرة القدم بعقد احترافي لمدة موسمين حتى 2024".
وأضاف البيان: "يعد ملائكة من أبرز الحراس المميزين ويمتلك مسيرة مثل من خلالها العديد من المنتخبات الوطنية والأندية السعودية وصولاً لنادي الفتح".
وانضم مصطفى ملائكة صاحب الـ36 عامًا إلى نادي الفيصلي عام 2016، قادمًا من صفوف هجر، ولعب في بداية مشواره بفريق الأنصار قبل أن ينتقل منه إلى الاتحاد.