الفتح يتعاقد مع الحارس مصطفى ملائكة لموسمين

وانضم مصطفى ملائكة صاحب الـ36 عامًا إلى نادي الفيصلي عام 2016، قادمًا من صفوف هجر، ولعب في بداية مشواره بفريق الأنصار قبل أن ينتقل منه إلى الاتحاد.