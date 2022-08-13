خَلَفًا للبوسني وحيد خليلوزيتش.. "الركراكي" يقود المغرب في كأس العالم 2022

قررت الجامعة المغربية لكرة القدم، تعيين وليد الركراكي في منصب مدرب المنتخب الأول، بعد إقالة البوسني وحيد خليلوزيتش من منصبه قبل أشهر من بدء منافسات كأس العالم 2022.
وقالت وسائل إعلام مغربية، السبت: إن وليد الركراكي سيكون المدرب الجديد لأسود الأطلس، بعد نجاحاته الأخيرة مع فريق الوداد؛ على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.
وأشارت عدة صحف مغربية إلى أن الركراكي سيُجري عدة اتصالات مع بعض لاعبي المنتخب المغربي، الذين لم يشاركوا خلال الفترة الماضية مع الفريق بسبب خلافات مع المدرب السابق خليلوزيتش، وعلى رأسهم الثنائي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، وحكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.