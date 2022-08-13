خَلَفًا للبوسني وحيد خليلوزيتش.. "الركراكي" يقود المغرب في كأس العالم 2022

وأشارت عدة صحف مغربية إلى أن الركراكي سيُجري عدة اتصالات مع بعض لاعبي المنتخب المغربي، الذين لم يشاركوا خلال الفترة الماضية مع الفريق بسبب خلافات مع المدرب السابق خليلوزيتش، وعلى رأسهم الثنائي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، وحكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.