في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.. ألميريا يفرض التعادل على جيرونا ويُشعل الصدارة

فرض فريق ألميريا التعادل السلبي على المتصدر جيرونا في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط لحساب منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وشهدت الدقائق العشر الأخيرة طرد متوسط ميدان فريق جيرونا أليكس جارسيا بالبطاقة الحمراء، ليضطر الضيوف فيما تبقى من وقت لإكمال اللقاء بـ 10 لاعبين.
وبهذه النتيجة انفرد جيرونا بالصدارة برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تأجلت مباراته ومضيفه خيتافي بسبب انشغاله بمسابقة الكأس السوبر، فيما رفع ألميريا الذي لم يعرف بعد طعم الفوز رصيده إلى 6 نقاط في قاع جدول الترتيب.