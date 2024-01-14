في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.. ألميريا يفرض التعادل على جيرونا ويُشعل الصدارة

فرض فريق ألميريا التعادل السلبي على المتصدر جيرونا في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط لحساب منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.