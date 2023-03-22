بعد رحلة 17 عامًا من الركض في الملاعب.. "مسعود أوزيل" يعلن الاعتزال

وقال أوزيل الذي لعب مؤخرًا مع اسطنبول باشاك شهير التركي، في بيان على انستجرام: "تشرفت باللعب في مسابقات المحترفين لقرابة 17 عامًا، وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة، لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وبعد التعرض لبعض الإصابات؛ أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرتي".