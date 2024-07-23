الرياض تستضيف أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحامي كرة القدم

وسيتضمن المؤتمر الذي تشرف عليه الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتنظمه الجمعية الدولية لمحامي كرة القدم "AIAF"؛ عددًا من الجلسات التي ستناقش القضايا القانونية المهمة، ويسلّط الضوء على أبرز تعديلات اللوائح الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".