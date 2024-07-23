الرياض تستضيف أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحامي كرة القدم

يستضيف الاتحادُ السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض، أعمالَ المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحامي كرة القدم بنسخته الـ11، وذلك خلال الفترة من 13 ـ 14 نوفمبر المقبل في مدينة الملك عبدالله المالية "KAFD".
وسيتضمن المؤتمر الذي تشرف عليه الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتنظمه الجمعية الدولية لمحامي كرة القدم "AIAF"؛ عددًا من الجلسات التي ستناقش القضايا القانونية المهمة، ويسلّط الضوء على أبرز تعديلات اللوائح الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".
ويحرص الاتحاد السعودي على استضافة هذا الحدث لأوّل مرّة إلى الاستفادة من الجلسات المخصصة في تعزيز الثقافة القانونية للمختصين ومنسوبي القطاع الرياضي، بما يسهم في التطور الذي يشهده القطاع.
كما يمثّل هذا المؤتمرُ الدولي فرصةً للالتقاء بنخبة من خبراء القانون الرياضي وكرة القدم على الصعيد الدولي.