الأخضر الأولمبي يتوج بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

توج المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022، التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة جدة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
بادر الأخضر السعودي لافتتاح التسجيل مبكرًا عبر اللاعب أحمد الغامدي منذ الدقيقة التاسعة من تصويبة صاروخية على الطاير باغتت حارس منتخب قطر يوسف عبدالله، وقبل انقضاء منتصف الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 18 من زمن المباراة، أضاف المنتخب السعودي ثاني الأهداف عن طريق سعد ناصر بعد أن راوغ المدافعين وصوب كرة أرضية على يسار الحارس القطري سكنت الشباك.
وفي مطلع الشوط الثاني تمكن المنتخب القطري من تقليص الفارق بوساطة المدافع دياب هارون من علامة الجزاء عند الدقيقة 49، ونجح مصعب الجوير في تعزيز تقدم المنتخب السعودي بتسجيله ثالث الأهداف عند الدقيقة 67 من ركلة حرة مباشرة سددها من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة، حيث اكتفى الحارس يوسف عبدالله بمشاهدتها وهي تعانق الشباك.
ويعد هذا اللقب الأول للمنتخب السعودي في البطولة، حيث سبق أن حل ثانيًا في النسخة الماضية بخسارته أمام المنتخب الأردني في نهائي النسخة الثانية التي استضافها على أرضه وتحديدًا في مدينتي الخبر والدمام عام 2021.
وحصد المنتخب السوري المركز الثالث إثر فوزه على نظيره العماني بهدف دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.