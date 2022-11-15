الأخضر الأولمبي يتوج بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

بادر الأخضر السعودي لافتتاح التسجيل مبكرًا عبر اللاعب أحمد الغامدي منذ الدقيقة التاسعة من تصويبة صاروخية على الطاير باغتت حارس منتخب قطر يوسف عبدالله، وقبل انقضاء منتصف الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 18 من زمن المباراة، أضاف المنتخب السعودي ثاني الأهداف عن طريق سعد ناصر بعد أن راوغ المدافعين وصوب كرة أرضية على يسار الحارس القطري سكنت الشباك.