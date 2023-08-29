الاتحاد يطرح تذاكر "الكلاسيكو" أمام الهلال .. والأسعار تبدأ من 30 ريالاً

أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو أمام الهلال للجماهير عبر موقعه الرسمي ابتداءً من اليوم الثلاثاء حسبما ذكر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة (إكس).
ويواجه الاتحاد نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة القادم في جدة.
وكشفت إدارة النادي أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 ريالاً لفئة الموحد واحد وحتى ألفي ريال للفئة الذهبية فيما ستكون قيمة تذكرة الموحد اثنين 100 ريال والفئة الفضية ألف ريال.
يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور أربع جولات بالعلامة الكاملة 12 نقطة في حين يوجد الهلال في المركز الثالث بـ 10 نقاط.
وأشار النادي إلى أن التذاكر ستكون متاحة عبر الرابط التالي: https://tickets.ittihadclub.sa/ar/d/3857/al-ittihad-fc-x-al-hilal-fc/89093fae93a04f3e8cef