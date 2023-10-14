انطلاق اجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية اليوم في مسقط

يذكر أن العاصمة العمانية مسقط ستستضيف خلال اليومين القادمين الاجتماع الـ35 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي يعقد الاثنين المقبل، بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، ويسبقه الاجتماع الـ97 للمكتب التنفيذي لأمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية غدٍ الأحد.