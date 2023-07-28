الأخضر السعودي يواجه البحرين.. وقطر في مواجهة الكويت

يواجه المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة نظيره البحريني غدًا السبت، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة 7:30 في الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية المؤهلة للنهائيات الآسيوية تحت 16 عامًا؛ فيما يواجه منتخب قطر نظيره الكويتي عند الساعة 5 مساءً على نفس الصالة.
وتختتم منافسات البطولة بعد غد، إذ تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة 5 مساءً، ثم المباراة النهائية عند الساعة 7:30 مساءً.
يُذكر أن الفائز سيتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 12 وحتى 19 يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 12 منتخبًا.