رياضة

الأخضر السعودي يواجه البحرين.. وقطر في مواجهة الكويت

في نصف نهائي البطولة الخليجية للناشئين لكرة السلة
جانب من منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة للناشئين
جانب من منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة للناشئين

يواجه المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة نظيره البحريني غدًا السبت، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة 7:30 في الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية المؤهلة للنهائيات الآسيوية تحت 16 عامًا؛ فيما يواجه منتخب قطر نظيره الكويتي عند الساعة 5 مساءً على نفس الصالة.

وتختتم منافسات البطولة بعد غد، إذ تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة 5 مساءً، ثم المباراة النهائية عند الساعة 7:30 مساءً.

يُذكر أن الفائز سيتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 12 وحتى 19 يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 12 منتخبًا.

البطولة الخليجية
المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة

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