"باها القصيم" يعزز مكانة المنطقة كوجهة للفعاليات الكبرى بالمملكة

ولا يقتصر أثر "باها القصيم 2025" على الجانب الرياضي، بل يمتد إلى عوائد اقتصادية وسياحية مباشرة، من أبرزها تنشيط السياحة الرياضية عبر استقطاب المتسابقين وفرق الدعم والمشجعين من داخل المملكة وخارجها، ما يرفع نسب إشغال الفنادق والمطاعم والخدمات المحلية، إضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة للشباب السعودي في مجالات التنظيم والنقل والدعم الفني والإعلام الرياضي.