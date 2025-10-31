"باها القصيم" يعزز مكانة المنطقة كوجهة للفعاليات الكبرى بالمملكة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وبحضور صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يوم أمس انطلاق منافسات باها القصيم تويوتا 2025.
وتتواصل البطولة على مدى أربعة أيام؛ خُصص اليومان الأول والثاني لإجراءات التسجيل والتدقيقين الفني والإداري لجميع فئات السيارات والدراجات النارية، فيما يشهد اليوم الثالث انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في منطقة الثميرية ذات التضاريس الرملية المفتوحة، وتُختتم المنافسات في اليوم الرابع بمنطقة الربيعية قبل تتويج الأبطال في المنصة الرئيسية بـالمنتزه الوطني.
وأكد سمو أمير القصيم أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس ما تتمتع به المنطقة من جاهزية وبنية تحتية متكاملة تؤهلها لاحتضان الفعاليات الرياضية العالمية، مشيدًا بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية لإنجاح التنظيم.
وقال سموه: "القصيم تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وتنموية تسهم في تعزيز الحراك الرياضي والاقتصادي، وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الرياضي وتمكين الشباب وتحسين جودة الحياة."
ولا يقتصر أثر "باها القصيم 2025" على الجانب الرياضي، بل يمتد إلى عوائد اقتصادية وسياحية مباشرة، من أبرزها تنشيط السياحة الرياضية عبر استقطاب المتسابقين وفرق الدعم والمشجعين من داخل المملكة وخارجها، ما يرفع نسب إشغال الفنادق والمطاعم والخدمات المحلية، إضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة للشباب السعودي في مجالات التنظيم والنقل والدعم الفني والإعلام الرياضي.
ويُبرز الحدث أيضًا القدرات التنظيمية لمنطقة القصيم كوجهة عالمية قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بكفاءة عالية، مما يعزز مكانتها كمنصة رياضية واقتصادية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.