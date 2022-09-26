في ختام الدورة الودية.. الأخضر الأولمبي يتعادل مع مقدونيا الشمالية

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مع منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن ختام الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والمقامة على هامش المعسكر الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وتمكن فيصل الغامدي من تسجيل هدف "الأخضر" في الدقيقة 45، في حين أحرز منتخب مقدونيا الشمالية هدف التعادل في الدقيقة 60.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، خالد دغريري، ريان حامد، مشعل الصبياني، ماجد قشيش، ناصر الهدهود، فيصل الغامدي، محمد القحطاني، هزاع الغامدي، صالح أبو الشامات، أحمد الشمراني.
يُذكر أن الأخضر شارك إلى جانب منتخبات مقدونيا الشمالية وألبانيا في الدورة الدولية التي يستضيفها منتخب كرواتيا.