أندية سعودية تستهدف التعاقد مع فابيان رويز نجم باريس سان جيرمان الفرنسي

يلعب فابيان رويز البالغ من العمر 28 عاماً لصفوف باريس سان جيرمان منذ أغسطس 2022، قادماً من نابولي وسبق له أيضاً اللعب لكل من ريال بيتيس، إلتشي (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو .