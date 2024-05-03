أندية سعودية تستهدف التعاقد مع فابيان رويز نجم باريس سان جيرمان الفرنسي

أبدت العديد من الأندية السعودية اهتمامها بالتعاقد مع الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقاً لتقارير صحفية.
وبحسب ما نشره موقع "Foot01" فإن إدارة باريس سان جيرمان ستنظر في العرض المقدم للاعب الإسباني من الدوري السعودي للمحترفين .
وأشار ذات الموقع إلى أن المسؤولين السعوديين يضغطون بقوة للحصول خدمات فابيان رويز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
يلعب فابيان رويز البالغ من العمر 28 عاماً لصفوف باريس سان جيرمان منذ أغسطس 2022، قادماً من نابولي وسبق له أيضاً اللعب لكل من ريال بيتيس، إلتشي (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو .