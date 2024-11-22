الاتحاد الدنماركي لكرة القدم يدعم استضافة المملكة مونديال 2034

أكّدت لجنة الحوكمة والتطوير في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، دعم عرض المملكة العربية السعودية استضافة بطولة كأس العالم 2034.
وفي تصريحٍ لهم لصحيفة "Politiken"، قال مسؤولو الاتحاد الدنماركي، إن المملكة العربية السعودية دولة مهمة للدنمارك والاتحاد الأوروبي.
وينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن البلد المضيف في 11 ديسمبر المقبل، ولم يتقدّم أيُّ بلدٍ لاستضافة كأس العالم 2034 سوى المملكة العربية السعودية.
وسلّمت المملكةُ العربية السعودية رسمياً ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، في السابع والعشرين من يوليو الماضي.