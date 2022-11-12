وسط حضور جماهيري كبير.. "ريجا" يتوج بلقب جولة العالم لكرة السلة 3×3 في الدرعية

وشارك في جولة العالم لكرة السلة الثلاثية بالدرعية 14 فريقًا عالميًا من أفضل فرق اللعبة على المستوى الدولي، والتي تضم عددًا كبيرًا من نجوم اللعبة في العالم، حيث مثل المملكة فريق جدة وفريق الرياض، إلى جانب فريق ريجا من لاتفيا، وأنتوب البلجيكي، ويوبي الصربي، وفريقا أوماها وسانت لويس باليسلايف الأمريكيان، وفيينا النمساوي، وأوتريخت الهولندي، وفريق أوكاياما الياباني، وأيضًا فريقا لوسيلDAS والدوحة QSC من قطر.