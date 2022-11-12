وسط حضور جماهيري كبير.. "ريجا" يتوج بلقب جولة العالم لكرة السلة 3×3 في الدرعية

توج قائد موسم الدرعية بنسخته الثانية مي الهلابي فريق ريجا اللاتفي بلقب بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، التي اختتمت منافساتها اليوم في الدرعية التاريخية ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، وسط حضور جماهيري كبير من الزوار وعشاق كرة السلة الثلاثية من داخل المملكة وخارجها.
وفاز فريق ريجا بلقب البطولة التي نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلةFIBA، وذلك بعد تغلبه في المباراة الختامية على فريق يوبي الصربي بنتيجة (19-21)؛ ليحصد الجائزة الأولى بمبلغ 40.000 دولار، فيما حصل المركز الثاني على مبلغ 30.000 دولار، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في البطولة التي فاز بها لاعب فريق ريجا كارليس لاسمانيس.
وشارك في جولة العالم لكرة السلة الثلاثية بالدرعية 14 فريقًا عالميًا من أفضل فرق اللعبة على المستوى الدولي، والتي تضم عددًا كبيرًا من نجوم اللعبة في العالم، حيث مثل المملكة فريق جدة وفريق الرياض، إلى جانب فريق ريجا من لاتفيا، وأنتوب البلجيكي، ويوبي الصربي، وفريقا أوماها وسانت لويس باليسلايف الأمريكيان، وفيينا النمساوي، وأوتريخت الهولندي، وفريق أوكاياما الياباني، وأيضًا فريقا لوسيلDAS والدوحة QSC من قطر.
واشتملت البطولة التي أُقيمت على مدار يومين ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، على حزمة من الفعاليات الترفيهية المنوعة والفنية المصاحبة لها في قرية الدرعية الرياضية وقرية فيبا 3x3، وأتاحت الفرصة أمام زوار البطولة من داخل وخارج المملكة للاستمتاع بالإثارة والتنافس خلال المباريات، إلى جانب تجارب مختلفة وأجواء مميّزة التي وفرتها الفعاليات والألعاب والأنشطة التفاعلية والمفاجآت العديدة.