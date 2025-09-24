ضمن استراتيجيته .. الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشّن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا

وضمت قائمة الأخضر في المعسكر الحالي كلًا من: هتاف هزازي، دانية بنجر، جود الصقر، هاجر الجابري، رغد الشدوخي، لطيفة أبو حميد، حصة عبدالله، يارا آل صالح، تالين المعارك، حوراء الحميدي، مريم اليوسف، حور الفريد، سيرين آل سنان، هتون آل غائب، سديم السهيمي، ديما الشريف، نادية صالح، ليان الغوينم، ريتال المطيري، لارا الضو، جود العمودي، ديما حجازي، شهد الجذمي، ملك النجراني، ألماسة الذيابي.