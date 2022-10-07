النصر ينتصر بالثلاثة على أبها

الأفضلية كانت لصالح فريق النصر منذ بداية الشوط، فكان الأكثر انتشاراً في أرجاء الملعب وسيطر على مجريات اللعب بفضل التحرك المميز للاعبيه وهو ما ترجمه سريعاً لهدف التقدم بعد مرور 5 دقائق عن طريق البرازيلي لويس جوستافو حينما استغل خطأ الحارس عبدالله الشمري في التمرير ليخطف الكرة من أمام المدافعين ليواجه المرمى ويسدد كرة ذكية من فوق الحارس.