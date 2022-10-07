النصر ينتصر بالثلاثة على أبها

نجح النصر في استعادة ذاكرة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه فريق أبها بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023 م.
الأفضلية كانت لصالح فريق النصر منذ بداية الشوط، فكان الأكثر انتشاراً في أرجاء الملعب وسيطر على مجريات اللعب بفضل التحرك المميز للاعبيه وهو ما ترجمه سريعاً لهدف التقدم بعد مرور 5 دقائق عن طريق البرازيلي لويس جوستافو حينما استغل خطأ الحارس عبدالله الشمري في التمرير ليخطف الكرة من أمام المدافعين ليواجه المرمى ويسدد كرة ذكية من فوق الحارس.
وبدأ النصر الشوط الثاني كما كان عليه في الأول حيث باغت مرمى أصحاب الضيافة بهدف مبكر عن طريق سلطان الغنام الذي استقبل التمريرة العرضية من سامي النجعي بتهيئة الكرة التي تهادت أمامه وأسكنها بسهولة في الشباك عند الدقيقة (49).
وفي الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة أطلق أيمن يحيى رصاصة الرحمة بمرمى أبها بتسجيله ثالث الأهداف من قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تواصل طريقها نحو شباك عبدالله الشمري.
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة وضعته بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط احتل من خلالها المركز الثالث عشر.