غدًا.. الرياض تحتضن انطلاق بطولة العالم للدراجات الحضرية

في خطوة لافتة، تشهد العاصمة الرياض غدًا الثلاثاء انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات الحضرية (UCI 2025)، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى. ويُنظم الحدث الاتحاد السعودي للدراجات تحت إشراف وزارة الرياضة، وتستمر فعالياته حتى السبت المقبل 8 نوفمبر، في "بوليفارد سيتي"، بمشاركة أكثر من 230 دراجًا ودراجة من أكثر من 40 دولة.
وتُقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، وتشمل ثلاث فئات رئيسة: BMX Freestyle Park، BMX Freestyle Flatland، وTrials، حيث يتنافس المشاركون على ألقاب فئتي النخبة والشباب، رجالًا وسيدات، وسط حضور جماهيري متوقع وتغطية إعلامية واسعة.
وتنطلق المنافسات بمسابقة الفرق المختلطة في فئة التريالز (Trials Mixed Team)، التي تفتتح المشهد التنافسي بعروض تجمع بين مهارات التوازن والتحكم، تليها تصفيات فئتي BMX Freestyle Park وFlatland، بمشاركة أبطال عالميين سبق لهم التتويج بالبطولات القارية والعالمية.
ويتصدر الأسترالي لوغان مارتن قائمة المرشحين في فئة BMX Park، إلى جانب الياباني ريمو ناكامورا، والأمريكي جاستن داول. وفي فئة السيدات، تسعى الأمريكية هاناه روبرتس لتحقيق لقبها العالمي السابع، وسط منافسة من الصينية تشين شياو، واليابانية ميهارو أوزاوا.
أما في فئة Flatland، فتبرز اليابانية توداكا تشياكي بطلة الجولة الأخيرة من كأس العالم، بينما يتنافس في فئة الرجال الياباني يو كاتاجيري، الكندي جان ويليام بريفوست، والإسباني فيكي غوميز.
وفي فئة Trials، يتقدم المنافسة الإسباني أليخاندرو مونتالفو، والإنجليزي جاك كارثي، والفرنسي روبن بيرشياتي، فيما تمثّل الإسبانيتان فيرا بارون وألبا رييرا أبرز المشاركات في منافسات السيدات.
وتأتي استضافة البطولة امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وتعكس التقدّم الكبير في البنية التحتية والتنظيمية، ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الحضور السعودي في رياضات المدن عالميًّا.