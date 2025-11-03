غدًا.. الرياض تحتضن انطلاق بطولة العالم للدراجات الحضرية

في خطوة لافتة، تشهد العاصمة الرياض غدًا الثلاثاء انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات الحضرية (UCI 2025)، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى. ويُنظم الحدث الاتحاد السعودي للدراجات تحت إشراف وزارة الرياضة، وتستمر فعالياته حتى السبت المقبل 8 نوفمبر، في "بوليفارد سيتي"، بمشاركة أكثر من 230 دراجًا ودراجة من أكثر من 40 دولة.