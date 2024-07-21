المهاجمان البرازيليان ريتشارليسون وجيسوس على طاولة الأهلي

دخل المهاجمان البرازيليان ريتشارليسون، لاعب توتنهام الإنجليزي، ومواطنه جابرييل جيسوس، لاعب أرسنال، قائمة الخيارات المطروحة على طاولة النادي الأهلي، للتعاقد مع أحدهما، لتمثيل صفوف الفريق، بدءًا من الموسم المقبل 2024 / 2025.
وبحسب صحيفة "الرياضية " فإن أحد اللاعبين، سيكون بديلاً للفرنسي آلان ماكسيمان، الراحل عن صفوف الفريق أخيرًا صوب فريق فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وأوضحت أن المدرب الألماني ماتياس يايسله يقيم الجدوى من التعاقد مع أحد اللاعبين قبل منح موافقته الفنية، وفي حال رفضه، لأي من الخيارين، فإن إدارة النادي ستتجه النادي إلى التعاقد مع جناح أيسر، أو رأس حربة.
يُذكر أن الثنائي البرازيلي غابا عن منتخب بلادهما في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهري يونيو ويوليو الجاري، حيث تم استبعاد جيسوس بقرار فني، بينما غاب ريتشارليسون بداعي الإصابة في أوتار الركبة.
ويقص الأهلي شريط منافسات بالموسم الجديد، حينما يواجه الهلال في أول مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
وينتظر الأهلي موسمًا صعبًا، حيث سيظهر في أربع بطولات، هي كأس السوبر السعودي، مرورًا بدوري المحترفين، الذي يبدأ بملاقاة العروبة الوافد الجديد يوم 23 أغسطس المقبل، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.