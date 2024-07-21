المهاجمان البرازيليان ريتشارليسون وجيسوس على طاولة الأهلي

وينتظر الأهلي موسمًا صعبًا، حيث سيظهر في أربع بطولات، هي كأس السوبر السعودي، مرورًا بدوري المحترفين، الذي يبدأ بملاقاة العروبة الوافد الجديد يوم 23 أغسطس المقبل، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.