العويس وتمبكتي ضمن تشكيلة الأفضل في الجولة الأولى من المونديال

ووضعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، المدافع الشاب حسان تمبكتي "23 عاماً" في قائمة أفضل 11 لاعباً بالجولة الأولى، وقالت عنه: قلب الدفاع الذي يلعب لفريق الشباب في الدوري السعودي، لفت الأنظار في المباراة البطولية التي قدمها أمام الأرجنتين وضد كل من ليونيل ميسي ولوتارو مارتينيز، إذ تواجد أمامهم بشكل رائع خلال مجريات اللقاء.