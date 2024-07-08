الاتحاد يجدد عقد عوض الناشري لموسمين

وكانت إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع اللاعب صاحب الـ22 عاماً، في أكتوبر من عام 2020، بعقد يمتد لأربعة أعوام، وذلك بتوصية من مدرب الفريق حينها البرازيلي فابيو كاريلي.