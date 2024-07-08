الاتحاد يجدد عقد عوض الناشري لموسمين

أعلن نادي الاتحاد اليوم الاثنين تجديد عقد متوسط ميدان الفريق الكروي الأول عوض الناشري لموسمين ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2026.
وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن عوض الناشري لمدة عامين".
وأضاف: أكد الرئيس التنفيذي للنادي السيد دومينجوس أوليفيرا بأن تجديد عقد اللاعب يأتي ضمن إستراتيجية النادي في الحفاظ على اللاعبين المميزين والذين يملكون الرغبة للتطور وخدمة الفريق بشكل "أفضل في المستقبل".
وختم البيان بالقول: "متمنياً للاعب عوض الناشري وزملائه في الفريق التوفيق في الموسم المقبل وإسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات".
وكانت إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع اللاعب صاحب الـ22 عاماً، في أكتوبر من عام 2020، بعقد يمتد لأربعة أعوام، وذلك بتوصية من مدرب الفريق حينها البرازيلي فابيو كاريلي.