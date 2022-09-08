السلمي يشكر رئيس الاتحاد الجزائري على نجاح استضافة كأس العرب للناشئين

هنأ الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، منتخب الجزائر بعد فوزه ببطولة كأس العرب للناشئين 2022، أمس الخميس، في ختام منافسات البطولة التي أُقيمت بالجمهورية الجزائرية، متمنيًا التوفيق لمنتخب المغرب في قادم الاستحقاقات.
وقدم السلمي شكره وتقديره لوزير الرياضة والشباب بالجمهورية الجزائرية عبدالرزاق سبقاقَ ولرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، على الاستضافة الناجحة للنسخة الرابعة من هذه البطولة، كما شكر أيضًا رئيس اللجنة المنظمة عبدالحكيم الشلماني وكل أعضاء اللجنة، والأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم وكل لجان البطولة، على الجهود التي بُذلت خلالها وأسهمت في نجاحها.
وأكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن "نجاح هذه البطولة يأتي امتدادًا لنجاح المسابقات الماضية التي أقامها الاتحاد هذا الموسم 2022-2023، والتي تهدف إلى إثراء الرياضة في الوطن العربي وتنمية قدرات ومواهب وإمكانات اللاعبين العرب، وتطوير الحكام وكل العاملين في منظومة كرة القدم"
كما بيّن السلمي أن" حرص ومتابعة واهتمام عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي، ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، كان خلف هذا النجاح المتلاحق للمسابقات"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن" الاتحاد العربي حريص على استمرار مثل هذه البطولات للفئات السنية المختلفة، لتؤدي رسالتها وتحقق أهدافها المنشودة".
كما قدم السلمي شكره وتقديره لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، على دعمها الدائم ومساندتها الإعلامية لمسابقات الاتحاد العربي وحرصها على مواكبة التغطية الإعلامية في كل بطولة بما أسهم في نجاحها.