قبل ثلاث جولات من النهاية.. "رونالدو" يغرّد وحيداً في صدارة هدّافي الدوري

ويتفوق النجم البرتغالي عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال بفارق 7 أهداف بعد أن تمكّن النجم الصربي من تقليص الفارق في صراع الهدافين بإحرازه هدفيْن من أهداف فريقه في مرمى الحزم (4 / 1) التي من خلالها تُوج الهلال بلقبه الثامن في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009.