قبل ثلاث جولات من النهاية.. "رونالدو" يغرّد وحيداً في صدارة هدّافي الدوري

تربّع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد فريق النصر على صدارة هدّافي دوري روشن السعودي للمحترفين عقب نهاية الجولة الـ31 من المسابقة.
وواصل صاحب الـ39 عاماً هوايته المفضلة في زيارة شباك الخصوم بتسجيله ثاني أهداف فريقه في مرمى الأخدود في المباراة التي انتهت بتفوق النصر (3 / 2).
ويتقدّم النجم البرتغالي في الوقت الحالي الصراع المحموم على لقب هدّاف الدوري السعودي لكرة القدم قبل ثلاث جولات على النهاية برصيد 33 هدفاً.
ونجح كريستيانو رونالدو؛ في تخطي أعلى حصيلة مساهمات في موسمٍ واحدٍ بالدوري المحقّقة من قِبل عبدالرزاق حمدالله؛ خلال موسم 2018 - 2019 بـ 33 هدفاً و10 تمريرات حاسمة.
ويتفوق النجم البرتغالي عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال بفارق 7 أهداف بعد أن تمكّن النجم الصربي من تقليص الفارق في صراع الهدافين بإحرازه هدفيْن من أهداف فريقه في مرمى الحزم (4 / 1) التي من خلالها تُوج الهلال بلقبه الثامن في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009.
وحافظ مهاجم اتحاد جدة عبدالرزاق حمدالله؛ على المرتبة الثالثة برصيد 19 هدفاً رغم غيابه عن منافسات الجولتيْن الأخيرتيْن من الدوري السعودي، ويأتي خلفه فاشيون سكالا؛ لاعب الفيحاء برصيد 17 هدفاً في المركز الرابع.
ويحتل أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر والغائب عن المنافسة منذ الجولة 23 من المسابقة بسبب الإصابة، المركز الخامس برصيد 16 هدفاً ويشاركه فراس البريكان؛ لاعب الأهلي، بذات عدد الأهداف، ثم يأتي جورج كيفن نكودو؛ لاعب ضمك في المركز السادس برصيد 15 هدفاً.