تحضيرًا لموقعة "الأرجنتين" في كأس العالم.. "الأخضر" يدشن تدريباته في ملعب منتجع سيلين

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس، في دولة قطر الشقيقة أولى حصصه التدريبية على "ملعب منتجع سيلين" استعدادًا للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.
ويستهل الأخضر مبارياته يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، ويلتقي منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.
ميدانيًا، قسم المدير الفني "إيرڤي رينارد" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب كرواتيا حيث خصص لهم تمارين استرجاعية.
فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يجري مباريات مصغرة. لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل "الأخضر" يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة عصرًا.
وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت مساء أمس الأربعاء إلى دولة قطر الشقيقة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار حمد الدولي، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.