تحضيرًا لموقعة "الأرجنتين" في كأس العالم.. "الأخضر" يدشن تدريباته في ملعب منتجع سيلين

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس، في دولة قطر الشقيقة أولى حصصه التدريبية على "ملعب منتجع سيلين" استعدادًا للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.