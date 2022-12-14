كأس العالم قطر 2022.. فرنسا تقضي على الحلم المغربي وتتأهل للنهائي

تأهَّل المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب التغلب على المنتخب المغربي.
انتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب البيت في مباراة الدور نصف النهائي بفوز الديوك الفرنسية بهدفين دون مقابل.
هدفا المباراة جاءا في الدقيقة الـ6 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب ثيو هيرنانديز قبل أن يضيف البديل راندال كولو الهدف الثاني في الدقيقة الـ79.
وبتلك النتيجة ضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية على لقب المونديال الحالي يوم الأحد المقبل.
كما يلتقي المنتخب الكرواتي نظيره المغربي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.