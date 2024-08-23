طرح تذاكر مواجهة الأخضر مع إندونيسيا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

أعلن الاتحادُ السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، طرحَ تذاكر مباراة المنتخب الأول أمام نظيره الإندونيسي، في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية "الطريق إلى كأس العالم 2026".
ويواجه المنتخبُ السعودي نظيرَه الإندونيسي، يوم الخميس المصادف الخامس من شهر سبتمبر المقبل 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الافتتاحية من المجموعة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وكشف الاتحاد أن تذاكر المباراة متاحة على منصة ويبوك "webook.com"، والبداية من 10 ريالات سعودية.
وكانت القرعة أوقعت المنتخب السعودي في مجموعة قوية للغاية وصفت بالحديدية، هي المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا.
من المقرَّر أنْ تقام التصفيات الآسيوية "الطريق إلى كأس العالم 2026" في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025؛ حيث تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضمّ كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهّل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتمّ التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علمًا بأن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.