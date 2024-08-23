طرح تذاكر مواجهة الأخضر مع إندونيسيا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

من المقرَّر أنْ تقام التصفيات الآسيوية "الطريق إلى كأس العالم 2026" في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025؛ حيث تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضمّ كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهّل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتمّ التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علمًا بأن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.