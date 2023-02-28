محافظ الطائف "سعود بن نهار" يطّلع على تحضيرات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

عقد الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعًا تحضيريًّا، بمشاركة مديري الجهات ذات العلاقة؛ لبحث استعدادات المحافظة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي تستضيفها المملكة في مدن: الطائف، وأبها، والباحة.
وأكّد محافظ الطائف أهمية هذه البطولة؛ كونها تحمل اسمَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وأهميتها لمحافظة الطائف، مشيرًا إلى أهمية بدْء جميع الجهات ذات العلاقة الاستعدادَ بكامل جاهزيتها لهذه البطولة.
واستمع الأمير سعود بن نهار إلى أبرز ما ستقدِّمه الجهات من خدمات داعمة لإبراز هذا الحدث، إضافة إلى التجهيزات المتعلقة باستقبال المشاركين والمواصلات وغيرها.
يذكر أن منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديًا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثَم التصفيات النهائية المزمع أن تحتضنَها المملكة الصيف القادم، وسيعلن عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات لاحقًا.