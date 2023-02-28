محافظ الطائف "سعود بن نهار" يطّلع على تحضيرات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

عقد الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعًا تحضيريًّا، بمشاركة مديري الجهات ذات العلاقة؛ لبحث استعدادات المحافظة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي تستضيفها المملكة في مدن: الطائف، وأبها، والباحة.