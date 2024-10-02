بـ 19 ميدالية متنوعة.. ملاكمة الاتفاق أبطال المنطقة الشرقية

توج فريق الملاكمة بنادي الاتفاق بالمركز الأول في بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للفئات السنية، والتي أُقيمت خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر الجاري.
وحقق الفريق المكون من 35 لاعبًا على ميداليات متنوعة، 11 ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية بقيادة المدير الفني الكابتن جواد الياقوتي ومدير الفريق محمد الحميضان.
وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق كلٍ من، ريان الطيار، معاذ الخولي، عبدالرحمن الشبريف، محمد أمين، هيثم يحيى، محمد سامي، فارس أشرف، عبدالملك ماهر، حسن الصاغة، ريان الخلف، ياسين موسى.
فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق كلٍ من، خالد تربيلو، علي حشوش، علي السيد، فرحان يوسف، فيصل المهنا.
والميداليات البرونزية عن طريق كلٍ من، جورج أديب، عبادة عمار، هزاع العنزي.