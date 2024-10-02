بـ 19 ميدالية متنوعة.. ملاكمة الاتفاق أبطال المنطقة الشرقية

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق كلٍ من، ريان الطيار، معاذ الخولي، عبدالرحمن الشبريف، محمد أمين، هيثم يحيى، محمد سامي، فارس أشرف، عبدالملك ماهر، حسن الصاغة، ريان الخلف، ياسين موسى.