بطولة آسيا 2023 : الإمارات تدشن مشاركتها بثلاثية هونغ كونغ

تغلب منتخب الإمارات على نظيره منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأحد، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا AFC قطر 2023.