بطولة آسيا 2023 : الإمارات تدشن مشاركتها بثلاثية هونغ كونغ

تغلب منتخب الإمارات على نظيره منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأحد، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا AFC قطر 2023.
منح اللاعب سلطان عادل التقدم أولاً للمنتخب الإماراتي من علامة الجزاء وذلك في الدقيقة 34، وتمكن منتخب هونغ كونغ من تعديل النتيجة عن طريق فيليب تشان سيو بعد مرور 4 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني.
فرحة منتخب هونغ كونغ لم تستمر طويلاً سوى ثلاث دقائق حيث نجح زايد سلطان في إضافة الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+5) عزز يحيى الغساني من تقدم منتخب الإمارات بتسجيله ثالث الأهداف من علامة الجزاء.