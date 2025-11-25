انطلاق معسكر أخضر الفتيات تحت 15 عامًا استعدادًا لأول مشاركة رسمية

انطلق في مدينة جدة معسكر المنتخب السعودي للفتيات تحت 15 عامًا، استعدادًا لأول مشاركة رسمية للمنتخب منذ تأسيسه في سبتمبر الماضي، عبر بطولة غرب آسيا للواعدات في نسختها الثالثة.
ويأتي هذا المعسكر ضمن برنامج إعدادي مكثف يهدف إلى تطوير المهارات الفنية والبدنية للاعبات، ورفع جاهزيتهن للمنافسة.
واستدعى الجهاز الفني للمنتخب 24 لاعبة، وهن: دانة البنعلي، هتاف هزازي، جود إبراهيم، لارا الضو، ديالا سروجي، أروى الرشيد، جوان النصار، لطيفة أبوحميد، ريتال المطيري، رغد الشدوخي، سوار عمرو، غدي العتيبي، شهد محمد، غلا كردي، ريما عبدالعزيز، ديما الشريف، حصة محمد، هتون آل غائب، نادية صالح، يارا آل صالح، جودي خشان، جود العمودي، هاجر الجابري، وحور الفريد.
ويشارك "أخضر الفتيات" في المجموعة (A) التي تضم منتخبي فلسطين والعراق، حيث يفتتح مشواره بمواجهة العراق يوم 5 ديسمبر، ثم يلتقي منتخب فلسطين يوم 9 ديسمبر ضمن منافسات دور المجموعات.
وقالت مدربة المنتخب سحر دبوق: "يمثل هذا المعسكر خطوة أساسية في مسيرة المنتخب الوطني تحت 15 عامًا، نركّز خلاله على تطوير مهارات اللاعبات وتعزيز الانسجام داخل المجموعة لضمان تقديم أداء مشرّف يليق باسم المملكة".
من جهتها، عبّرت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم للسيدات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اعتزازها بالمشاركة الأولى للمنتخب، مؤكدة حرص الاتحاد على استثمار هذه التجربة لتعزيز ثقة اللاعبات وإعدادهن للاستحقاقات المستقبلية.