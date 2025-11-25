انطلاق معسكر أخضر الفتيات تحت 15 عامًا استعدادًا لأول مشاركة رسمية

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب 24 لاعبة، وهن: دانة البنعلي، هتاف هزازي، جود إبراهيم، لارا الضو، ديالا سروجي، أروى الرشيد، جوان النصار، لطيفة أبوحميد، ريتال المطيري، رغد الشدوخي، سوار عمرو، غدي العتيبي، شهد محمد، غلا كردي، ريما عبدالعزيز، ديما الشريف، حصة محمد، هتون آل غائب، نادية صالح، يارا آل صالح، جودي خشان، جود العمودي، هاجر الجابري، وحور الفريد.