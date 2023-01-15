رياضة
عبدالعزيز بن تركي ينعي اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة
صلاة الجنازة ستقام بمسجد الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج غدًا
نعى وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة، والذي أُعلن عن وفاته اليوم.
وقال الوزير: رحم الله اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة، وأسأل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته وذويه ولكل الرياضيين.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على اللاعب الراحل في مسجد الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، غدًا الاثنين.
و"شايع النفيسة" هو لاعب كرة قدم سعودي سابق من مواليد 1962، كان يلعب مع نادي الكوكب بمدينة السيح في الخرج، ويعد أحد أهم لاعبي المنتخب السعودي في جيل الثمانينيات.