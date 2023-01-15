عبدالعزيز بن تركي ينعي اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة

و"شايع النفيسة" هو لاعب كرة قدم سعودي سابق من مواليد 1962، كان يلعب مع نادي الكوكب بمدينة السيح في الخرج، ويعد أحد أهم لاعبي المنتخب السعودي في جيل الثمانينيات.