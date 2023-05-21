غدًا.. البطولة العربية للبلياردو والسنوكر بالرياض بمشاركة 12 منتخبًا

يذكر أنّ مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر مقرّ البطولة، تم إنشاؤه حديثًا وتجهيزه على مستوى عالمي؛ حيث يُعدّ الأحدث والأكبر بالشرق الأوسط، ويضمّ أكثر من 44 طاولة بلياردو وسنوكر، بجانب قاعات محاضرات، وقاعة ترفيه، والعديد من المرافق، ويتزامن افتتاحه مع افتتاح البطولة العربية؛ وهي البطولة الأولى التي تقام فيه.