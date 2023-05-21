غدًا.. البطولة العربية للبلياردو والسنوكر بالرياض بمشاركة 12 منتخبًا

تنطلق غدًا منافسات بطولة كأس العرب للبلياردو والسنوكر، التي ينظّمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بالتعاون مع الاتحاد العربي بمقرّ تدريب الاتحاد السعودي للعبة بالرياض، وتستمرّ حتى نهاية الشهر الحالي، بمشاركة 12 منتخبًا.
ويسبق البطولةَ اجتماعُ اللجنة المنظّمة مساء اليوم الأحد؛ للوقوف على آخر استعدادات اللجان، يعقبه الاجتماع الفني التحضيري مع ممثّلي المنتخبات، وتقام كذلك قرعة المنافسات.
وسيقام حفل افتتاح البطولة غدًا عند السابعة مساءً، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد سالم النعيمي، ورئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمر الخرادلي، بجانب حضور أعضاء ورؤساء الدول المشاركة، وحشد من المدعوين للحفل.
ويتضمّن حفلُ الافتتاح طابورَ عرض للفرق المشاركة في البطولة، ثم كلمة رئيس الاتحاد العربي، وكلمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور ناصر الشمري.
يذكر أنّ مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر مقرّ البطولة، تم إنشاؤه حديثًا وتجهيزه على مستوى عالمي؛ حيث يُعدّ الأحدث والأكبر بالشرق الأوسط، ويضمّ أكثر من 44 طاولة بلياردو وسنوكر، بجانب قاعات محاضرات، وقاعة ترفيه، والعديد من المرافق، ويتزامن افتتاحه مع افتتاح البطولة العربية؛ وهي البطولة الأولى التي تقام فيه.