هدف لاعب الهلال "ثيو هيرنانديز" يفوز بجائزة الهدف الأجمل

وجاء الهدف من مجهود فردي مميز حينما انطلق اللاعب بالكرة من قبل خط المنتصف ليتوغل داخل منطقة الأخدود قبل أن يطلق تصويبة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى. وقد ترشحت ثلاثة أهداف لنيل لقب الأجمل في الجولة من بين 25 هدفاً سُجلت، وهي هدف النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر في الكلاسيكو أمام الاتحاد، وهدف الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع الهلال في مرمى الأخدود، وهدف الدولي السعودي فراس البريكان مهاجم الأهلي في شباك الحزم.