هدف لاعب الهلال "ثيو هيرنانديز" يفوز بجائزة الهدف الأجمل

فاز هدف ثيو هيرنانديز، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، بجائزة الهدف الأجمل في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب استطلاع الجماهير الذي كشفت نتائجه رابطة دوري المحترفين. وقد حصل هدف هيرنانديز على النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن للموسم الرياضي 2025/2026.
وجاء الهدف من مجهود فردي مميز حينما انطلق اللاعب بالكرة من قبل خط المنتصف ليتوغل داخل منطقة الأخدود قبل أن يطلق تصويبة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى. وقد ترشحت ثلاثة أهداف لنيل لقب الأجمل في الجولة من بين 25 هدفاً سُجلت، وهي هدف النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر في الكلاسيكو أمام الاتحاد، وهدف الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع الهلال في مرمى الأخدود، وهدف الدولي السعودي فراس البريكان مهاجم الأهلي في شباك الحزم.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين هدف مدافع الهلال وهدف ساديو ماني، لكن الفارق البسيط حسم النتيجة لصالح الدولي الفرنسي. وحصل هدف هيرنانديز على 44% من أصوات المشاركين البالغ عددهم 11067 صوتاً، فيما نال ماني 43% من الأصوات، بينما جاء هدف فراس البريكان في المرتبة الثالثة بنسبة 13%.