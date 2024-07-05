تقارير: انتقال المدرب الإيطالي "بيولي" والمدافع البلجيكي "ثيات" للاتحاد مهددة بالفشل

وأشارت إلى أن اللاعب كان ينتظر الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، لكن الاتحاد تأخر في الحسم؛ "بسبب صراعات داخلية بالنادي، وأن أندية إنجليزية دخلت على الخط، وبدأت تفاوض المدافع البلجيكي في الساعات القليلة الماضية، في محاولة لضمه.