تقارير: انتقال المدرب الإيطالي "بيولي" والمدافع البلجيكي "ثيات" للاتحاد مهددة بالفشل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن صفقة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي وانتقال المدافع البلجيكي آرثر ثيت، إلى نادي الاتحاد السعودي.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نادي الاتحاد توصّل إلى اتفاق مع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، لتولي تدريب الفريق الكروي لمدة 3 سنوات، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
كما أكدت أن اتحاد جدة اقترب أيضاً من التعاقد مع آرثر ثيت، مدافع رين الفرنسي، لتدعيم صفوفه، خلال منافسات الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدافع البلجيكي لم يعد قريباً من الانتقال لصفوف الاتحاد، وفي طريقها للفشل، رغم أن كل شيء كان جاهزاً لإتمامها.
وأشارت إلى أن اللاعب كان ينتظر الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، لكن الاتحاد تأخر في الحسم؛ "بسبب صراعات داخلية بالنادي، وأن أندية إنجليزية دخلت على الخط، وبدأت تفاوض المدافع البلجيكي في الساعات القليلة الماضية، في محاولة لضمه.
كما قالت الصحيفة نفسها، لم يعد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي هو الآخر قريباً من الاتحاد، رغم أن العقد كان جاهزاً، إذ ما زال النادي متردداً بشأن التعاقد معه.
من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الأنباء نفسها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وقال فابريزيو: "لا يزال ستيفانو بيولي وآرثر ثيات ينتظران الضوء الأخضر النهائي لتوقيع جميع المستندات مع الاتحاد. ولا تزال هناك أمور مستمرة في الداخل.
وأضاف: "أكمل ثيات الفحص الطبي في باريس، لكنه ينتظر موافقة النادي وتوقيع العقود، وبيولي ينتظر منذ يوم الأربعاء".