كأس العالم قطر 2022.. فرنسا تبلغ ربع النهائي بثلاثية بولندا

واصل المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه العالمي بثبات بعدما خطف بطاقة الترشح إلى دور ربع النهائي بتغلبه على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب الثمامة في ثالث مباريات ثمن النهائي لبطولة كأس العالم قطر2022.
لاعبو منتخب فرنسا كانوا هم الطرف الأقوى على أرضية الملعب منذ صافرة البداية، وخلقوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، بينما ركن المنتخب البولندي للخلف معتمداً على الكرات المضادة.
أفضلية فرنسا على أرضية الميدان كادت تترجم حينما أطلق متوسط ريال مدريد تشواميني قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة تصدى لها ببراعة الحارس تشيزني، رد بولندا تكفل به نجم برشلونة ليفاندوفسكي بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر للمرمى هوجو لوريس.
لاحت أخطر فرص الشوط الأول أمام مهاجم فرنسا أوليفيه جيرو عندما توغل كليان مبابي من الجهة اليمنى ليعكس كرة على طبق من ذهب أمام الشباك الخالية لكن مهاجم ميلان أضاعها بطريقة غريبة مهدراً فرصة هدف محقق.
في المقابل رد بولندا لم يقل خطورة حينما سنحت لهم فرصة مزدوجة أنقذها هوجو لوريس حارس فرنسا في المرة الأولى بتصديه لتسديدة بيوتر زيلينسكي لتعود الكرة إلى غريغورز كريشوياك ليصوب كرة قوية تجاوزت الحارس لكن الدفاع كان في المكان المناسب وأنقذ الموقف.
وأخيراً نجحت مساعي فرنسا لافتتاح التسجيل وذلك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول عندما مرر كليان مبابي كرة بينية داخل منطقة الجزاء وضعت جيرو في مواجهة المرمى لم يتوان الأخير في ايداعها الشباك مسجلاً أول أهداف اللقاء.
بهذا الهدف أصبح أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بـ52 هدفاً متقدماً بفارق هدف عن تيري هنري.
في الشوط الثاني واصل منتخب فرنسا بحثه الجاد عن هدف الانتصار والتأهل للدور الثاني وهو ما تحقق فعلاً في الدقيقة 74 عن طريق نجمه كيليان مبابي مترجماً هجمة مرتدة مثالية بعد تمريرة رائعة من نجم برشلونة عثمان ديمبلي.
وقبل نهاية المباراة بلحظات أطلق نجم المباراة مبابي رصاصة الرحمة في الشباك البولندية مسجلاً الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لمنتخب فرنسا ليتصدر قائمة هدافي المونديال حتى الآن بـ5 أهداف.
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب بولندا من ركلة جزاء.
وستواجه فرنسا في دور الثمانية الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال.