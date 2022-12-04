كأس العالم قطر 2022.. فرنسا تبلغ ربع النهائي بثلاثية بولندا

واصل المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه العالمي بثبات بعدما خطف بطاقة الترشح إلى دور ربع النهائي بتغلبه على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب الثمامة في ثالث مباريات ثمن النهائي لبطولة كأس العالم قطر2022.