لمشاهدة القمة الكروية .. حضور جماهيري كثيف لنهائي كأس العالم 2022 في البيت السعودي بالدوحة

وكانت منطقة البيت السعودي التي أقامها الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد سلطت الضوء طيلة شهر كامل على الثقافة والفنون والرياضة السعودية لمشجعي كأس العالم، من خلال 21 فعالية وأكثر من 10 أجنحة.