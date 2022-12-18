رياضة

لمشاهدة القمة الكروية .. حضور جماهيري كثيف لنهائي كأس العالم 2022 في البيت السعودي بالدوحة

سلطت الضوء طيلة شهر كامل على الثقافة والفنون والرياضة السعودية
لمشاهدة القمة الكروية .. حضور جماهيري كثيف لنهائي كأس العالم 2022 في البيت السعودي بالدوحة
واس
واس

شهدت منطقة البيت السعودي في كورنيش الدوحة، وجوداً كثيفاً للجماهير لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

وسجل البيت السعودي حشوداً كبيرةً حضرت منذ ساعات مبكرة لمشاهدة المباراة التي جمعت بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، وتُوجت الأرجنتين بلقب البطولة الثانية والعشرين.

واستذكر المشجعون من زوار البيت السعودي، الفوز التاريخي للصقور الخضر على الأرجنتين، ليصنّف بأنه الفوز الوحيد لمنتخب على بطل كأس العالم.

وكانت منطقة البيت السعودي التي أقامها الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد سلطت الضوء طيلة شهر كامل على الثقافة والفنون والرياضة السعودية لمشجعي كأس العالم، من خلال 21 فعالية وأكثر من 10 أجنحة.

كورنيش الدوحة
كأس العالم FIFA قطر 2022
البيت السعودي

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